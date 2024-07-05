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Педри выбыл до конца Евро-2024 из-за травмы, полученной после фола Крооса

Педри выбыл до конца Евро-2024 из-за травмы, полученной после фола Крооса
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Полузащитник сборной Испании Педри выбыл до конца чемпионата Европы — 2024 из-за травмы, полученной после нарушения хавбека немецкой национальной команды Тони Крооса, которое он совершил в очном матче на стадии 1/4 финала этого турнира. Об этом сообщает Sport.es.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Доп. время
1 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'    

По информации источника, у Педри диагностировано растяжение боковых связок колена. Подчёркивается, что восстановление после этого повреждения может занять от двух до шести недель при отсутствии осложнений.

Напомним, Кроос сфолил на Педри на восьмой минуте встречи, после чего испанского футболиста заменил хавбек Даниэль Ольмо.

Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. На момент выхода новости счёт 1:0.

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