16-летний Ламин Ямаль стал лидером Евро-2024 по голевым передачам

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал лидером по голевым передачам на чемпионате Европы 2024 года. В матче 1/4 финала Евро-2024 со сборной Германии он оформил третью голевую передачу на турнире. Встреча проходит в эти минуты. Сборная Испании выигрывает со счётом 1:0.

Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Автором гола стал нападающий сборной Испании Дани Ольмо.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, уступив в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.