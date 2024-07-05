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Испания — Германия. Прямая трансляция
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16-летний Ламин Ямаль стал лидером Евро-2024 по голевым передачам

16-летний Ламин Ямаль стал лидером Евро-2024 по голевым передачам
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал лидером по голевым передачам на чемпионате Европы 2024 года. В матче 1/4 финала Евро-2024 со сборной Германии он оформил третью голевую передачу на турнире. Встреча проходит в эти минуты. Сборная Испании выигрывает со счётом 1:0.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Доп. время
1 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'    

Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Автором гола стал нападающий сборной Испании Дани Ольмо.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, уступив в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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