«Арсенал» объявил о подписании контрактов с шестью игроками

Состав тульского «Арсенала» пополнили шесть новых футболистов. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Новичками команды стали защитники Алексей Бердников и Никита Печёнкин, полузащитники Данил Липовой и Олег Дмитриев, нападающие Роман Минаев и Илья Азявин.

Последним клубом 28-летнего Алексея Бердникова был нижнекамский «Нефтехимик». 27-летний Никита Печёнкин прошлый сезон провёл в «Тюмени». 24-летний Данил Липовой перешёл из самарских «Крыльев Советов». 28-летний Олег Дмитриев ранее выступал за московскую «Родину». 26-летний Роман Минаев вернулся в «Арсенал» из «Уфы». 23-летний Илья Азявин в прошлом сезоне играл за «Муром», где стал лучшим бомбардиром группы «Золото» дивизиона «А» Второй лиги.