«Зенит» — «Тальерес»: Мантуан открыл счёт с пенальти на 65-й минуте

В эти минуты проходит матч Летнего кубка, в котором встречаются российский «Зенит» и аргентинский «Тальерес». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 65-й минуте нападающий «Зенита» Густаво Мантуан реализовал пенальти. Полузащитник «Тальереса» Рубен Ботта был удалён после того, как выразил недовольство решением арбитра Кирилла Левникова.
Летний кубок 2024 года, в котором принимают участие четыре команды (российские «Зенит» и «Сочи», сербская «Црвена Звезда», аргентинский «Тальерес»), проходит в период со 2 по 12 июля в Санкт-Петербурге. Игры Летнего кубка принимают стадионы «Газпром Арена» и «Петровский». Во вторник, 2 июля, в первом матче Летнего кубка «Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 5:2.
- 5 июля 2024
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