Должен ли был судья назначить пенальти в ворота Испании в игре с Германией на ЧЕ?
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5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте прошёл матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра закончилась победой сборной Испании в овертайме со счётом 2:1 (1:1 — основное время).
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51' 1:1 Вирц – 89' 2:1 Мерино – 119'
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет
На 106-й минуте матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии атакующий полузащитник бундестим Джамал Мусиала попал мячом в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье. Однако главный судья встречи Энтони Тейлор не назначил пенальти за этот эпизод.
«Чемпионат» предлагает ответить вам на вопрос: должен ли был судья назначить пенальти в ворота Испании в игре с Германией на ЧЕ?
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