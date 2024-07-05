Игрок «Тальереса» Ботта в матче с «Зенитом» в ярости толкнул судью Левникова

Полузащитник «Тальереса» Рубен Ботта толкнул главного судью матча Летнего кубка с «Зенитом» Кирилла Левникова, разозлившись из-за назначенного пенальти в ворота аргентинской команды.

Фото: Кадр из трансляции

На 61-й минуте встречи защитник «Тальереса» Лукас Суарес нарушил правила в своей штрафной на хавбеке сине-бело-голубых Александре Ерохине. После этого Левников назначил 11-метровый удар в ворота «Тальереса». Это решение разозлило Рубена Ботту, который подбежал к российскому судье и толкнул его, за что получил красную карточку. После этого полузащитник ещё раз толкнул Левникова.

После удаления Ботта продолжил рваться к судье. Футболиста сдерживали несколько игроков «Зенита».

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