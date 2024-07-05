Арбитр Федотов: Тейлор должен был удалять Крооса в матче с Испанией на Евро

Арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Энтони Тейлора в матче 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1.

«Сначала Тейлор хотел дать командам побороться. Потом вдруг поменял тактику – стал показывать жёлтые налево и направо, в том числе с помощью ассистента. Игрой он не управлял, вечно дёргался. В таком матче, в скрытом финале, должны включаться персональные качества арбитра – мимика, разговоры с игроками, скорость, какие-то эмоции. Тогда его решения были бы понятнее.

В какой-то момент Тейлор понял – с карточками он переборщил. В том числе с неоднозначными карточками. И он знал – на вторые жёлтые он не уйдёт, удалять никого не будет. Наши арбитры Первой лиги отработали бы этот матч качественнее. По тем решениям, по тем трактовкам, что он принимал, конечно, должен был удалять Крооса. Но он не хотел лезть в скандальные эпизоды – отсюда и не свистнул фол перед штрафной Германии в самой концовке. Худо-бедно Тейлор довёл матч до дополнительного времени. Но это не работа арбитра уровня сборных Германии и Испании. Уровня команд, которые больше всех претендуют на чемпионство», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.