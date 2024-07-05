«Зенит» обыграл «Тальерес» в матче Летнего кубка благодаря голу Мантуана с пенальти

Завершился матч Летнего кубка, в котором встречались российский «Зенит» и аргентинский «Тальерес». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал победу со счётом 1:0.
На 65-й минуте нападающий «Зенита» Густаво Мантуан реализовал пенальти. Полузащитник «Тальереса» Рубен Ботта был удалён после того, как выразил недовольство решением арбитра Кирилла Левникова.
Летний кубок 2024 года, в котором принимают участие четыре команды (российские «Зенит» и «Сочи», сербская «Црвена Звезда», аргентинский «Тальерес»), проходит в период со 2 по 12 июля в Санкт-Петербурге. Игры Летнего кубка принимают стадионы «Газпром Арена» и «Петровский». Во вторник, 2 июля, в первом матче Летнего кубка «Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 5:2.
- 5 июля 2024
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