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Фото: удаление Карвахаля за фол на Мусиале в самом конце матча Испания — Германия

Фото: удаление Карвахаля за фол на Мусиале в самом конце матча Испания — Германия
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Правый защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль получил вторую жёлтую карточку за фол на атакующем полузащитнике Джамале Мусиале в конце матча 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия (2:1).

Фото: Кадр из трансляции

Карвахаль на фланге не пустил вперёд Мусиалу.

Напомним, Карвахаль пропустил бы полуфинальный матч чемпионата Европы — 2024 ещё после того, как он получил первое предупреждение в этой игре из-за перебора жёлтых карточек. Первое предупреждение на Евро-2024 правый защитник получил в матче 2-го тура группового этапа с Италией (1:0).

На 51-й минуте полузащитник испанцев Дани Ольмо открыл счёт в игре с передачи вингера Ламина Ямаля. На 89-й минуте хавбек немцев Флориан Вирц сравнял счёт с передачи Йозуа Киммиха. Основное время встречи завершилось вничью.

Во втором дополнительном тайме Микель Мерино принёс Испании победу.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024:

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