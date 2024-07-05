Фото: удаление Карвахаля за фол на Мусиале в самом конце матча Испания — Германия

Правый защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль получил вторую жёлтую карточку за фол на атакующем полузащитнике Джамале Мусиале в конце матча 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия (2:1).
Фото: Кадр из трансляции
Карвахаль на фланге не пустил вперёд Мусиалу.
Напомним, Карвахаль пропустил бы полуфинальный матч чемпионата Европы — 2024 ещё после того, как он получил первое предупреждение в этой игре из-за перебора жёлтых карточек. Первое предупреждение на Евро-2024 правый защитник получил в матче 2-го тура группового этапа с Италией (1:0).
На 51-й минуте полузащитник испанцев Дани Ольмо открыл счёт в игре с передачи вингера Ламина Ямаля. На 89-й минуте хавбек немцев Флориан Вирц сравнял счёт с передачи Йозуа Киммиха. Основное время встречи завершилось вничью.
Во втором дополнительном тайме Микель Мерино принёс Испании победу.
Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024:
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