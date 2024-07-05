Тони Кроос провёл последний матч в карьере

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос провёл свой последний матч в профессиональной карьере.
Сегодня, 5 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте прошёл матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра закончилась победой сборной Испании в овертайме со счётом 2:1 (1:1 — основное время). Кроос вышел в основном составе немцев. Он отыграл весь матч и отметился одной жёлтой карточкой. Эта игра стала для Тони последней в карьере — перед стартом Евро он говорил, что это его заключительный турнир.
За свою карьеру 34-летний полузащитник провёл в общей сложности 919 матчей и завоевал 35 трофеев, включая шесть побед в Лиге чемпионов.
- 5 июля 2024
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