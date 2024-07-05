Сборная Испании вышла в полуфинал на втором чемпионате Европы подряд

Сборная Испании обыграла национальную команду Германии в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года и вышла в полуфинал на втором турнире подряд.

Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). В составе сборной Испании отличились нападающий Дани Ольмо и полузащитник Микель Мерино. За Германию забил полузащитник Флориан Вирц.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, уступив в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.