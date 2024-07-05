Сборная Испании вышла в полуфинал на втором чемпионате Европы подряд
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Сборная Испании обыграла национальную команду Германии в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года и вышла в полуфинал на втором турнире подряд.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51' 1:1 Вирц – 89' 2:1 Мерино – 119'
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет
Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). В составе сборной Испании отличились нападающий Дани Ольмо и полузащитник Микель Мерино. За Германию забил полузащитник Флориан Вирц.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, уступив в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.
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