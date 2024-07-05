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Тони Кроос завершил карьеру, Реал, Бавария, сборная Германии, Евро-2024 Испания Германия счёт, результат

Статистика завершившего карьеру Тони Крооса за все годы выступлений
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Сборная Германии в дополнительное время проиграла Испании (1:2) в четвертьфинале чемпионата Европы и покинула домашний турнир. Ранее полузащитник команды Тони Кроос заявил, что этот турнир станет для него последним, после чего он завершит карьеру не только в сборной, но и на клубном уровне. «Чемпионат» приводит статистику Крооса за все годы выступлений.

Клубы: «Ганза» (Росток), «Бавария» (Мюнхен), «Байер», мадридский «Реал». Сборная Германии

За клубную карьеру: 754 матча, 73 гола, 166 результативных передач. 33 трофея

За сборную Германии: 113 матчей, 17 голов, 21 результативная передача. Чемпион мира 2014 года.

В январе Тони Кроосу исполнилось 34 года. Последним его клубом стал мадридский «Реал».

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