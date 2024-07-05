Кто пройдёт в полуфинал Евро-2024 — Португалия или Франция?

В матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года встретятся сборные Португалии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кто пройдёт в полуфинал Евро-2024 — Португалия или Франция?

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, уступив в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.