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И. Федотов: судья должен был назначить пенальти в ворота Испании в игре с Германией на ЧЕ

И. Федотов: судья должен был назначить пенальти в ворота Испании в игре с Германией на ЧЕ
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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о спорном эпизоде в четвертьфинальном матче Евро-2024 между сборными Испании и Германии, связанном с игрой рукой защитника испанцев Марка Кукурельи в своей штрафной.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Если мы берём эпизоды, как в РПЛ, то это рука, она увеличивает площадь тела. Такое было в матче Безбородова в игре «Зенит» – «Оренбург». ЭСК тогда признал, что рука была. Рука отставлена в сторону и увеличивает площадь тела. Есть движение в сторону тела, да, но вдоль они не были. Тейлор должен был назначить пенальти в ворота Испании в дополнительное время», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 106-й минуте матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии атакующий полузащитник бундестим Джамал Мусиала попал мячом в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье. Однако главный судья встречи Энтони Тейлор не назначил пенальти за этот эпизод. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев в овертайме.

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