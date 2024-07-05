Три игрока сборной Испании пропустят полуфинальный матч Евро-2024 из-за дисквалификаций

Центральный защитник сборной Испании Робен Ле Норман и нападающий «Фурия Роха» Альваро Мората пропустят полуфинальный матч Евро-2024 из-за перебора жёлтых карточек. Оба игрока получили предупреждения во время игры 1/4 финала с Германией (2:1).
Кроме того, встречу полуфинала чемпионата Европы — 2024 пропустит правый защитник Даниэль Карвахаль, получивший красную карточку в матче с бундестим.
На 29-й минуте матча Ле Норман получил жёлтую карточку за то, что в центральном круге сбил полузащитника бундестим Илкая Гюндогана. В самом конце встречи с Германией Карвахаль получил вторую жёлтую карточку за фол на атакующем полузащитнике Джамале Мусиале. Мората получил предупреждение на 120-й минуте встречи за чрезмерны эмоции, при этом игрок не находился на поле.
Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024:
- 5 июля 2024
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