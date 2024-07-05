ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Кирьяков: матч Испания — Германия — украшение чемпионата Европы

Сергей Кирьяков: матч Испания — Германия — украшение чемпионата Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о матче 1/4 финала чемпионата Европы Испания — Германия (2:1 д. вр.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Прошла такая игра, забили на последних минутах, а также Фюллькруг мог сравнять, но мяч прошёл рядом со штангой. Что касается неназначенного пенальти в ворота Испании, то опять поднимаем тему, как трактуется этот эпизод. Рука вроде и расширяет площадь тела, но она находится в естественном положении, тут решают сантиметры. Но там есть VAR, поэтому такой эпизод на совести судей. С другой стороны, было бы обидно, если бы в таком матче исход игры решил такой пенальти. Если взять хоккей, то в дополнительном времени играют до конца, а чтобы удалить хоккеиста должен быть явный фол. Поэтому в назначении пенальти тоже есть принцип.

Этот матч является украшением чемпионата Европы. Может быть, не было какой-то эффектности, но матч держал в напряжении и шла тактическая борьба, ведь соперники отзеркалили друг друга по схеме игры. Поэтому доля случая, реализация моментов и много чего должно сойтись, чтобы победить. В этом плане испанцам повезло», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android