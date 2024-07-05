Эмоции Томаса Мюллера после вылета сборной Германии с домашнего Евро-2024

Сборная Испании на последних минутах дополнительного времени вырвала победу у сборной Германии (2:1) и вышла в полуфинал чемпионата Европы 2024 года. После финального свистка атакующий полузащитник бундестим Томас Мюллер был крайне раздосадован результатом игры.

Для Испании этот выход в полуфинал стал вторым подряд. На прошлом турнире испанцы в полуфинале в серии пенальти проиграли будущему победителю турнира Италии. В нынешнем розыгрыше итальянцы уже вылетели из турнира, проиграв в 1/8 финала Швейцарии.

В полуфинале подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют с победителем пары Португалия — Франция. В ответном полуфинале сыграют победители пар Нидерланды — Турция и Англия — Швейцария. Финальный матч пройдёт 14 июля.

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024: