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Эмоции Томаса Мюллера после вылета сборной Германии с домашнего Евро-2024

Эмоции Томаса Мюллера после вылета сборной Германии с домашнего Евро-2024
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Сборная Испании на последних минутах дополнительного времени вырвала победу у сборной Германии (2:1) и вышла в полуфинал чемпионата Европы 2024 года. После финального свистка атакующий полузащитник бундестим Томас Мюллер был крайне раздосадован результатом игры.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

Для Испании этот выход в полуфинал стал вторым подряд. На прошлом турнире испанцы в полуфинале в серии пенальти проиграли будущему победителю турнира Италии. В нынешнем розыгрыше итальянцы уже вылетели из турнира, проиграв в 1/8 финала Швейцарии.

В полуфинале подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют с победителем пары Португалия — Франция. В ответном полуфинале сыграют победители пар Нидерланды — Турция и Англия — Швейцария. Финальный матч пройдёт 14 июля.

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024:

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