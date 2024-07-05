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«Это, конечно, перебор». Тренер «Зенита» Семак — о толчках арбитра игроками «Тальереса»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче Летнего кубка с аргентинским «Тальересом» (1:0).

«Матч вышел эмоциональным. Многие встречи в Аргентине проходят с высоким градусом борьбы. Сегодня – не исключение. Все хотят побеждать, это нормально.

С точки зрения толчков арбитра – это, конечно, перебор. В остальном зачастую нормальный градус борьбы. Мы получили достаточно информации. И главное, никто не получил травм», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 65-й минуте нападающий «Зенита» Густаво Мантуан реализовал пенальти. Полузащитник «Тальереса» Рубен Ботта был удалён после того, как выразил недовольство решением арбитра Кирилла Левникова. Встреча завершилась массовой потасовкой.