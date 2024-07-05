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Семак: сейчас мы смотрим на всех наших игроков

Семак: сейчас мы смотрим на всех наших игроков
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о комплектации состава сине-бело-голубых.

«Сейчас мы смотрим на всех наших игроков. Понятно, что за новичками более пристально, потому что не так хорошо их знаем. По вернувшимся из аренды решения пока нет. Кто-то, наверное, уйдёт, кто-то останется. Если кто-то хочет получать больше игрового времени и у кого есть предложения, мы открыты к диалогу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 5 июля, «Зенит» в матче Летнего кубка обыграл аргентинский «Тальерес» со счётом 1:0. На 65-й минуте нападающий «Зенита» Густаво Мантуан реализовал пенальти. Полузащитник «Тальереса» Рубен Ботта был удалён после того, как выразил недовольство решением арбитра Кирилла Левникова.

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