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«Локомотив» и «Зенит» осуществили окончательный трансфер Вильсона Изидора

«Локомотив» и «Зенит» осуществили окончательный трансфер Вильсона Изидора
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Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» осуществили окончательный трансфер Вильсона Изидора. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Французский нападающий в предыдущем сезоне выступал за петербуржцев на правах аренды. Между клубами был заключён договор о платной аренде с обязательным выкупом, который был активирован по итогам сезона-2023/2024.

Напомним, ранее появилась информация, что 23-летний французский нападающий Вильсон Изидор близок к уходу из «Зенита». Отмечалось, что сине-бело-голубые ищут варианты усиления атаки, поэтому клуб готов расстаться с Изидором.

В завершившемся сезоне-2023/2024 Изидор принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. В общей сложности нападающий провёл на поле 920 минут. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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