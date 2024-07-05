Александр Мостовой: вамос, Испания! Рад, как за Россию

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу Испании над Германией (2:1) в четвертьфинале Евро-2024.

«Вамос, Испания! Мостовой в очередной раз оказался прав назло врагам! Говорил, что будет 2:1 — так и получилось. Правда, не думал, что будет дополнительное время. Какая радость сейчас в Испании и везде!

Но надо отдать должное Германии — местами немцы играли лучше, чего я не ожидал. Нужно с уважением проводить соперника. В начале матча судья был немного за Германию. Что касается руки Кукурельи, то тогда Крооса надо было удалять на 10-й минуте.

Про пенальти сейчас говорить будут все. Но правила установлены — мяч случайно попал в руку, а Кукурелья её вообще убирал.

Я рад победе Испании, как за Россию. По эмоциям просто фантастика! Звонили сегодня дети из Испании — спрашивали, где и как буду смотреть. Жалко, что эти команды попались на ранней стадии», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.