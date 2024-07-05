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Фото: Роналду и Мбаппе поприветствовали друг друга перед матчем Португалия — Франция

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и форвард португальской национальной команды Криштиану Роналду поприветствовали друг друга перед началом очного матча на стадии 1/4 финала Евро-2024.

Напомним, игра проходит на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Последний раз сборные Португалии и Франции встречались в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020. В том противостоянии команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: