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Генич ответил обвиняющим его в предвзятости после матча Испания — Германия на Евро-2024

Генич ответил обвиняющим его в предвзятости после матча Испания — Германия на Евро-2024
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Известный комментатор Константин Генич ответил людям, обвиняющим его в предвзятости, после матча 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия (2:1). Напомним, Генич вёл репортаж этой встречи.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Самые смешные обвинения «ты надоел (в оригинале была использована нецензурная лексика) болеть за ....» (подставь нужное, чтобы написать гневный коммент).

Можно привыкнуть, но пока не получается. Испания мне, разумеется, ближе, но я точно за них не болею. И ВООБЩЕ НИ ЗА КОГО НЕ БОЛЕЮ!

Специально выделил большими буквами. Но вряд ли КТО-ТО УВИДИТ.

И вряд ли кто то поверит. Увы», — написал Генич в своём телеграм-канале.

На 51-й минуте указанного матча полузащитник испанцев Дани Ольмо открыл счёт в игре с передачи вингера Ламина Ямаля. На 89-й минуте хавбек немцев Флориан Вирц сравнял счёт с передачи Йозуа Киммиха. Основное время встречи завершилось вничью.

Во втором дополнительном тайме Микель Мерино принёс Испании победу.

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