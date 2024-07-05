Дмитрий Черышев считает, что судья верно не назначил пенальти в ворота Испании

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года Испания — Германия (2:1 д. вр.). В одном из эпизодов в штрафной испанцев мяч попал в руку защитнику Марку Кукурелье.
«Сборная Испании одержала трудную и боевую победу над Германией. Этот матч по темпераменту достоин финала чемпионата Европы. Что касается неназначенного пенальти, то почему это очевидный 11-метровый? Рука висит, и никакого движения не было. Поэтому достойная победа испанцев!» — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). В составе сборной Испании отличились нападающий Дани Ольмо и полузащитник Микель Мерино. За Германию забил полузащитник Флориан Вирц.
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