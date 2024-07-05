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«Наши мечты разбиты». Кроос — о вылете Германии с Евро и завершении своей карьеры

«Наши мечты разбиты». Кроос — о вылете Германии с Евро и завершении своей карьеры
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Центральный полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился эмоциями после вылета бундестим с Евро-2024, где на стадии 1/4 финала она уступила испанской национальной команде со счётом 1:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Я рад, что помог сделать сборную Германии немного лучше. Но сегодня нам очень грустно. У нас была большая цель, и теперь наши мечты разбиты. Когда ты так близок к успеху, от подобного очень горько», – приводит слова Крооса сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, матч с Испанией стал последним для Крооса в его профессиональной карьере. Всего за клубную карьеру полузащитник провёл 754 матча во всех турнирах, в которых он отметился 73 голами и 166 результативными передачами. В составе сборной Германии Кроос сыграл 113 матчей (17 голов и 21 ассист).

Календарь матчей Евро-2024
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Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024:

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