Криштиану Роналду впервые за Евро-2024 отдал право на штрафной, его исполнил Фернандеш

В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года, в котором встречаются сборные Португалии и Франции. Команды играют на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 41-й минуте со штрафного по воротам Франции пробил полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш. Ранее штрафные сборной Португалии на турнире постоянно исполнял Криштиану Роналду.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, уступив в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.