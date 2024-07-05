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Криштиану Роналду впервые за Евро-2024 отдал право на штрафной, его исполнил Фернандеш

Криштиану Роналду впервые за Евро-2024 отдал право на штрафной, его исполнил Фернандеш
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года, в котором встречаются сборные Португалии и Франции. Команды играют на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

На 41-й минуте со штрафного по воротам Франции пробил полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш. Ранее штрафные сборной Португалии на турнире постоянно исполнял Криштиану Роналду.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, уступив в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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