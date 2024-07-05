Нагельсман отреагировал на вылет сборной Германии с Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение от Испании в четвертьфинальном матче Евро-2024. Немцы проиграли в овертайме со счётом 1:2 (1:1 – основное время).
«Поздравляю Испанию с выходом в полуфинал. В первом тайме игра была слишком открытой. Во втором тайме мы были лучше, а с 60-й минуты – явно сильнее. Наш поздний гол вполне заслуженный.
Я сказал игрокам, что они не заслуживают вылета из соревнования. Мы все скучаем по своим семьям, но никто из нас не хотел покидать турнир. С самого начала этих последних шести недель в сборной царила очень хорошая атмосфера. Можно сказать, что мы отдали всё, чтобы выиграть этот матч.
Каждый игрок, независимо от того, выходил ли он в стартовом составе или находился на скамейке запасных, отдал все силы, чтобы выиграть», – приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
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