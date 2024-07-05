Александр Ерохин: игра с «Тальересом» получилась приближенной к официальной
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу в матче Летнего кубка с аргентинским «Тальересом» (1:0).
Winline Летний Кубок РПЛ
05 июля 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 0
Тальерес
Кордова, Аргентина
1:0 Мантуан – 65'
Удаления: Алип – 90+3' / – 60', – 90+3'
«Команда хорошая, неплохо контролировала мяч. Поэтому просто не было, тем более под нагрузками пока у нас не всегда хватает сил на весь матч, чтобы прессинговать. Мы будем над этим ещё работать, будет появляться свежесть, и взаимодействие будут получаться лучше.
Чувствовался какой-то запредельный настрой соперника? По движению и по эмоциям игра получилась приближенной к официальной. Поэтому, да, наверное. Немного завелись обе команды, такой накал был небольшой», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».
На 65-й минуте единственный гол забил нападающий «Зенита» Густаво Мантуан с пенальти.
Комментарии
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