Александр Ерохин: игра с «Тальересом» получилась приближенной к официальной

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу в матче Летнего кубка с аргентинским «Тальересом» (1:0).

«Команда хорошая, неплохо контролировала мяч. Поэтому просто не было, тем более под нагрузками пока у нас не всегда хватает сил на весь матч, чтобы прессинговать. Мы будем над этим ещё работать, будет появляться свежесть, и взаимодействие будут получаться лучше.

Чувствовался какой-то запредельный настрой соперника? По движению и по эмоциям игра получилась приближенной к официальной. Поэтому, да, наверное. Немного завелись обе команды, такой накал был небольшой», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

На 65-й минуте единственный гол забил нападающий «Зенита» Густаво Мантуан с пенальти.