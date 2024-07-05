Игрок «Зенита» Мантуан прокомментировал победу в матче Летнего кубка над «Тальересом»

Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан высказался о матче Летнего кубка с аргентинским «Тальересом» (1:0).

«Очень хорошие и приятные впечатления. Я и все остальные прекрасно понимали, что аргентинские команды и футболисты любят со всей страстью отдаваться матчам, могут быть очень жёсткими в какие-то моменты. У меня уже была возможность, когда я играл в Бразилии, сыграть против нескольких аргентинских клубов, поэтому примерно представлял, чего ожидать.

Хорошо, что мы сегодня победили, идёт хороший процесс подготовки. Понятно, что были ошибки и какие-то недочёты, но всё это мы обязательно рассмотрим и проработаем. Думаю, для тех, кто ещё никогда не играл против аргентинских команд, это был хороший опыт. Да и сам матч выдался интересным и эмоциональным», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.