Матч с Францией стал 30-м для Роналду на Евро

Матч 1/4 финала Евро-2024 с Францией стал 30-й игрой для нападающего португальской национальной команды Криштиану Роналду на чемпионатах Европы.

Напомним, чемпионат Европы — 2004 является первым Евро, на котором сыграл Роналду. С того момента 39-летний футболист не пропустил ни одного подобного турнира.

Игра Португалия — Франция проходит на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: