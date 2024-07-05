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Полузащитник «Зенита» Мантуан: все мысли направлены к матчу за Суперкубок России

Полузащитник «Зенита» Мантуан: все мысли направлены к матчу за Суперкубок России
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан заявил, что все мысли команды направлены к матчу за Суперкубок России.

«Мы с каждым днём набираем ритм и скорость, с которыми будем выходить в сезон. И, конечно, матчи Летнего кубка служат прекрасным дополнением к той ежедневной, довольно тяжёлой работе, которую мы проводим на тренировочной базе. С этими играми мы набираем ритм. Все мысли и устремления направлены к 13-му числу, к матчу за Суперкубок России, который крайне важен для нашей команды», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, матч за Суперкубок России по футболу между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» пройдёт 13 июля 2024 года. Команда Сергея Семака оформила «золотой» дубль по итогам сезона-2023/2024, став победителем национального чемпионата в шестом сезоне подряд и в финале Фонбет Кубка России оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (2:1). «Краснодар» же получил право сыграть в первом матче нового сезона благодаря тому, что занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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