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Игрок «Зенита» Мантуан: мне нравится бить пенальти, уделяю много времени этому компоненту

Игрок «Зенита» Мантуан: мне нравится бить пенальти, уделяю много времени этому компоненту
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Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан высказался об ударах с 11-метровой отметки. В матче Летнего кубка с аргентинским «Тальересом» Мантуан забил единственный мяч, реализовав пенальти. «Зенит» выиграл со счётом 1:0.

«Стал ли я штатным пенальтистом? Думаю, всё-таки эти звания должен раздавать главный тренер. Могу сказать только, что мне нравится бить пенальти, я уделяю много времени этому компоненту, много работаю над ним. Они, как мне кажется, хорошо удаются. Показываю всей своей работой, что готов в любой момент быть полезен команде в качестве исполнителя 11-метрового удара. Буду стараться впредь так же хорошо работать и точно бить с «точки», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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