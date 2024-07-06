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Игрок «Зенита» Ерохин высказался о массовой потасовке в концовке игры с «Тальересом»

Игрок «Зенита» Ерохин высказался о массовой потасовке в концовке игры с «Тальересом»
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о пенальти, а также о массовой потасовке в концовке матча Летнего кубка с «Тальересом» (1:0).

Winline Летний Кубок РПЛ
05 июля 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 0
Тальерес
Кордова, Аргентина
1:0 Мантуан – 65'    
Удаления: Алип – 90+3' / – 60', – 90+3'

«Как по мне, было достаточно очевидно всё, потому что защитник немножко промедлил, наверное, с выносом. Я успел вперед ногу поставить, выбить мяч у него, и он уже по ноге мне сыграл. Поэтому пенальти, мне кажется, очевидный. Там уже, конечно, эмоции. Может быть, так принято у команды начать доказывать — и судья поменяет решение. Я не знаю, как это может быть связано. Но начался нерв небольшой с этого момента.

Потасовка в концовке? Видите, так сложилось, что практически в каждом моменте в концовке матча соперники пытались что-то доказать, показать. Поэтому этот момент не стал исключением. Там уже подключились ребята со скамейки — и поэтому так эмоционально закончилось», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

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