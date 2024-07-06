Игрок «Зенита» Ерохин высказался о массовой потасовке в концовке игры с «Тальересом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о пенальти, а также о массовой потасовке в концовке матча Летнего кубка с «Тальересом» (1:0).
«Как по мне, было достаточно очевидно всё, потому что защитник немножко промедлил, наверное, с выносом. Я успел вперед ногу поставить, выбить мяч у него, и он уже по ноге мне сыграл. Поэтому пенальти, мне кажется, очевидный. Там уже, конечно, эмоции. Может быть, так принято у команды начать доказывать — и судья поменяет решение. Я не знаю, как это может быть связано. Но начался нерв небольшой с этого момента.
Потасовка в концовке? Видите, так сложилось, что практически в каждом моменте в концовке матча соперники пытались что-то доказать, показать. Поэтому этот момент не стал исключением. Там уже подключились ребята со скамейки — и поэтому так эмоционально закончилось», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».
- 6 июля 2024
-
02:39
-
02:30
-
02:26
-
02:26
-
02:03
-
01:58
-
01:47
-
01:46
-
01:38
-
01:35
-
01:28
-
01:25
-
01:18
-
01:11
-
00:59
-
00:58
-
00:56
-
00:55
-
00:47
-
00:46
-
00:43
-
00:36
-
00:30
-
00:18
-
00:15
-
00:13
-
00:11
-
00:10
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 5 июля 2024
-
23:50
-
23:42
-
23:36
-
23:36