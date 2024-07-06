Игрок «Зенита» Ерохин высказался о массовой потасовке в концовке игры с «Тальересом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о пенальти, а также о массовой потасовке в концовке матча Летнего кубка с «Тальересом» (1:0).

«Как по мне, было достаточно очевидно всё, потому что защитник немножко промедлил, наверное, с выносом. Я успел вперед ногу поставить, выбить мяч у него, и он уже по ноге мне сыграл. Поэтому пенальти, мне кажется, очевидный. Там уже, конечно, эмоции. Может быть, так принято у команды начать доказывать — и судья поменяет решение. Я не знаю, как это может быть связано. Но начался нерв небольшой с этого момента.

Потасовка в концовке? Видите, так сложилось, что практически в каждом моменте в концовке матча соперники пытались что-то доказать, показать. Поэтому этот момент не стал исключением. Там уже подключились ребята со скамейки — и поэтому так эмоционально закончилось», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».