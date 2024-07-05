Нагельсман высказался о Кроосе после вылета сборной Германии с Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о полузащитнике Тони Кроосе после того, как немецкая национальная команда вылетела с Евро-2024, проиграв Испании на стадии 1/4 финала турнира со счётом 1:2. Эта встреча стала последней в профессиональной карьере 34-летнего футболиста.

«Невозможно переоценить карьеру Тони. Вероятно, она уникальна для немецкого игрока. Он, безусловно, один из величайших игроков Германии. Все знают о его успехах, но не все знают о его характере. Тони помог команде в очень трудный момент лично для него. Кроос всегда считал себя частью этой команды», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Всего за клубную карьеру полузащитник провёл 754 матча во всех турнирах, в которых он отметился 73 голами и 166 результативными передачами. В составе сборной Германии Кроос сыграл 113 матчей (17 голов и 21 ассист).

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