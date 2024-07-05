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Мбаппе упал на газон и снял маску после попадания мяча ему в лицо

Нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе, играющему в защитной маске из-за перелома носа, потребовалась помощь после того, как вингер Португалии Бернарду Силва, пытаясь пробить по воротам, попал по лицу французу. Эпизод произошёл во время игры 1/4 финала Евро-2024 Португалия — Франция.

Фото: Кадр из трансляции

Мбаппе упал на газон, снял свою маску, однако затем смог продолжить матч.

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, игра проходит на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: