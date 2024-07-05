Португалия — Франция: Витинья «показал» жёлтую карточку судье Оливеру

В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Игра проходит на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). На момент выхода новости счёт в игре 0:0.

В одном из эпизодов полузащитник португальцев Витинья «показал» жёлтую карточку судье: карточка выпала из кармана главного арбитра Оливера, когда тот бежал – хавбек нашёл её на газоне и передал судье.

Фото: Кадр из трансляции матча на Okko.

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Последний раз сборные Португалии и Франции встречались в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020. В том противостоянии команды сыграли вничью со счётом 2:2.