«Мой лучший день в составе сборной». Игрок Испании Ольмо — о матче с Германией на Евро

Нападающий сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал победу в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Германии. Испанцы выиграли со счётом 2:1 (д. вр.).

«Было сложно, было тяжело. Игра продолжилась в дополнительное время, и это тоже было тяжело. Но в итоге мы заслужили победу. Мы празднуем и наслаждаемся этим моментом.

Честно говоря, я и сам не очень хорошо запомнил эпизод с голом. Мы шли в атаку, у меня появилось пространство, чтобы выполнить навес. Видел, что в штрафную набегают Хоселу и Микель Мерино. Мерино дал мне знак, что он готов. Он отлично завершает атаки, здорово играет головой. И он выполнил свою работу. Думаю, это мой лучший день в составе сборной», — приводит слова Ольмо официальный сайт УЕФА.