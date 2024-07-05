«Мой лучший день в составе сборной». Игрок Испании Ольмо — о матче с Германией на Евро
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Нападающий сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал победу в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Германии. Испанцы выиграли со счётом 2:1 (д. вр.).
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51' 1:1 Вирц – 89' 2:1 Мерино – 119'
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет
«Было сложно, было тяжело. Игра продолжилась в дополнительное время, и это тоже было тяжело. Но в итоге мы заслужили победу. Мы празднуем и наслаждаемся этим моментом.
Честно говоря, я и сам не очень хорошо запомнил эпизод с голом. Мы шли в атаку, у меня появилось пространство, чтобы выполнить навес. Видел, что в штрафную набегают Хоселу и Микель Мерино. Мерино дал мне знак, что он готов. Он отлично завершает атаки, здорово играет головой. И он выполнил свою работу. Думаю, это мой лучший день в составе сборной», — приводит слова Ольмо официальный сайт УЕФА.
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