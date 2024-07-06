Киммих: мы играли лучше испанцев во втором тайме, они хотели спастись в серии пенальти
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Правый защитник сборной Германии Йозуа Киммих поделился эмоциями после матча 1/4 финала Евро-2024 с Испанией, в котором бундестим уступила со счётом 1:2.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51' 1:1 Вирц – 89' 2:1 Мерино – 119'
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет
«К сожалению, это было очень несправедливо. Мы были намного лучше во втором тайме, а также в дополнительное время. Испанцы просто хотели спастись, выиграв серию пенальти. У нас было два действительно хороших момента после пропущенного гола. Мы должны были получить пенальти за игру рукой. Определённо это совсем другое разочарование по сравнению с Катаром. Там мы не были командой. На этот раз всё совершенно по-другому», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).
Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024:
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