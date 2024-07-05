Тренер Испании де ла Фуэнте отреагировал на выход команды в полуфинал Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Германией (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2024.
«Сейчас самое время оценить то, чего мы достигли, и насладиться этим моментом. В физическом плане посмотрим, как мы сможем добиться прогресса в ближайшие несколько дней. Я уверен, что все мои игроки готовы к полуфиналу. Они играют на очень высоком уровне.
Мои игроки ненасытны. Я горжусь тем, что тренирую таких футболистов. Я знаю многих из них давно. Они привыкли соревноваться на самом высоком уровне, и у них есть возможность выиграть турнир. Эта команда всегда будет бороться. Конечно, всегда есть возможности для совершенствования, но мы не можем ставить под сомнение их гордость, качество и преданность делу.
Это исторический вечер. Я горжусь тем, что могу представлять нашу страну. Насколько далеко мы зайдём, посмотрим, но мы абсолютно убеждены, что с этой командой мы можем добиться успеха», – приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
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