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Тренер Испании де ла Фуэнте отреагировал на выход команды в полуфинал Евро-2024

Тренер Испании де ла Фуэнте отреагировал на выход команды в полуфинал Евро-2024
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Германией (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Сейчас самое время оценить то, чего мы достигли, и насладиться этим моментом. В физическом плане посмотрим, как мы сможем добиться прогресса в ближайшие несколько дней. Я уверен, что все мои игроки готовы к полуфиналу. Они играют на очень высоком уровне.

Мои игроки ненасытны. Я горжусь тем, что тренирую таких футболистов. Я знаю многих из них давно. Они привыкли соревноваться на самом высоком уровне, и у них есть возможность выиграть турнир. Эта команда всегда будет бороться. Конечно, всегда есть возможности для совершенствования, но мы не можем ставить под сомнение их гордость, качество и преданность делу.

Это исторический вечер. Я горжусь тем, что могу представлять нашу страну. Насколько далеко мы зайдём, посмотрим, но мы абсолютно убеждены, что с этой командой мы можем добиться успеха», – приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

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