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Португалия — Франция: команды выявят победителя матча 1/4 финала Евро в серии пенальти

Португалия — Франция: команды выявят победителя матча 1/4 финала Евро в серии пенальти
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В эти минуты идёт матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Игра проходит на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). На момент выхода новости счёт в матче не открыт (0:0). Не забив голов в основное и в дополнительное время, команды проведут серию послематчевых пенальти.

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Последний раз сборные Португалии и Франции встречались в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020. В том противостоянии команды сыграли вничью со счётом 2:2.

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