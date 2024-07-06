«Предстоит строительство практически новой команды». Сторожук — о новичках «Арсенала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал подписание семерых новичков.

«Вы сами знаете, что перед стартом сезона нас покинула группа футболистов, кто-то ушёл в другие клубы на повышение, кто-то вернулся из аренды в свои клубы, но уже в другом статусе, и это не может не радовать. Нам вновь предстоит строительство практически новой команды. Хорошо, что всё-таки удалось сохранить некоторых ребят.

Что же касается новичков, то мы подписали игроков, исходя из наших возможностей. За кем-то следили по ходу чемпионата, с кем-то знакомились в тренировочном процессе и уже потом принимали решения. Ребята потихоньку привыкают к нашим требованиям, тренировочному процессу. На всё нужно время, его сейчас мало, но нас эта ситуация не пугает. Нужно упорно работать, и тогда результат не заставит ждать.

Для нас трансферная кампания не заканчивается, мы всегда стараемся найти футболистов, которые могли бы нас усилить, но сильно мы уступаем в финансовом плане, многих, кого мы хотели, у нас увели наши конкуренты. Надеюсь, что найдём ресурсы, чтобы ещё укрепить состав», — приводит слова Сторожука пресс-служба клуба.

«Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 55 очков за 34 матча. Туляки участвовали в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге, где уступили «Пари Нижний Новгород» по сумме двух матчей — 2:3.