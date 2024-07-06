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Андрей Канчельскис — о предстоящем сезоне РПЛ: «Зенит» — чемпион!

Андрей Канчельскис — о предстоящем сезоне РПЛ: «Зенит» — чемпион!
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал петербургский «Зенит» чемпионом РПЛ в предстоящем сезоне.

«Скажу опять заранее, как и в прошлом сезоне: «Зенит» — чемпион. Всё ясно, коротко и чётко. Не знаю, будет ли имитация борьбы за чемпионство, я просто отвечаю конкретно. «Зенит» — чемпион! Всё. Какие ещё вопросы», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.

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