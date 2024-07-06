«Спартак» предложил $ 16 млн за полузащитника «Ривер Плейт» — TyC Sports

Московский «Спартак» сделал предложение аргентинскому «Ривер Плейт» о трансфере полузащитника Эсекьеля Барко. Об этом сообщил TyC Sports.

По информации источника, предложение «Спартака» составило $ 16 млн. Аргентинский клуб даст ответ в ближайшие дни.

В 2024 году 25-летний Эсекьель Барко провёл 28 матчей за «Ривер Плейт» во всех турнирах, в которых забил два мяча и оформил семь голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн ($ 9,8 млн).

«Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 матчей.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Спартак» встретится с «Оренбургом» 21 июля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.