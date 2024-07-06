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В «Динамо» сообщили, что не получали официальных предложений по Тюкавину

В «Динамо» сообщили, что не получали официальных предложений по Тюкавину
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что московский клуб не получал официальных предложений по трансферу нападающего Константина Тюкавина.

«Никаких официальных предложений по Тюкавину мы не получали. Константин — наш игрок до 2028 года. Надеемся, он внесёт свой вклад в развитие клуба и в завоевание клубных трофеев. Рассчитываем, что он останется в «Динамо». Мне кажется, что он этого тоже хочет», – приводит слова Пивоварова ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне 22-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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