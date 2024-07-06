В «Динамо» сообщили, что не получали официальных предложений по Тюкавину

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что московский клуб не получал официальных предложений по трансферу нападающего Константина Тюкавина.
«Никаких официальных предложений по Тюкавину мы не получали. Константин — наш игрок до 2028 года. Надеемся, он внесёт свой вклад в развитие клуба и в завоевание клубных трофеев. Рассчитываем, что он останется в «Динамо». Мне кажется, что он этого тоже хочет», – приводит слова Пивоварова ТАСС.
Напомним, в минувшем сезоне 22-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.