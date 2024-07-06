Португалия — Франция: Мбаппе заменили после первого экстра-тайма из-за проблем с носом

В эти минуты идёт матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Игра проходит на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Основное время в матче завершилось со счётом 0:0. После первого дополнительного тайма счёт также не был открыт.

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После первого экстра-тайма нападающий французов Килиан Мбаппе был заменён. Форвард, вероятно, покинул поле из-за проблем с носом, к которому он приложил лёд сразу после ухода на скамейку запасных.

Фото: Кадр из трансляции матча на BBC

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).