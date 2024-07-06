Сайт Okko работал с перебоями из-за рекордного количества зрителей на матче Евро-2024

Из-за рекордной посещаемости сайта Okko во время матча Евро-2024 Португалия – Франция часть пользователей столкнулась с перебоями в трансляции на сайте. На других платформах Okko, в том числе на Smart TV, мобильных устройствах и приставках, трансляция шла в стандартном режиме.

Онлайн-платформа Okko принесла извинения болельщикам. Техническая команда сервиса устранила неисправность и проводит работу над тем, чтобы инцидент не повторился.

Сборная Франции обыграла Португалию (0:0, 5:3 пен.) в матче 1/4 финала и вышла в полуфинал чемпионата Европы 2024 года.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, уступив в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.