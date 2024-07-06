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Фото: опустошённый Роналду после вылета сборной Португалии с Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был расстроен после вылета португальской национальной команды с Евро-2024, где в 1/4 финала этого турнира она уступила Франции (0:0, 3:5 пен.).

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, 39-летний футболист принял участие в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых не забил ни одного гола, но отметился результативной передачей.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Встреча состоится 9 июля.

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: