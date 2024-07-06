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Агент Барбоза: у Португалии было бы больше шансов с 11 игроками, но с Роналду их было 10

Агент Барбоза: у Португалии было бы больше шансов с 11 игроками, но с Роналду их было 10
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Агент Паулу Барбоза высказался о матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024, в котором встречались сборные Португалии и Франции. Французы одержали победу со счётом 0:0, 5:3 пен.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

«У Португалии было бы больше шансов выйти в полуфинал Евро, если бы на поле было 11 игроков. Но у нас есть тот, кого вообще на поле нет, кто не делает ничего полезного и только мешает. Я говорю, конечно же, о Роналду — с ним игроков было 10. Много моментов, где он должен был забивать, он не реализовал. Пенальти забил, да, но и что с этого?

Однако я могу сказать, что это лучший матч сборной Португалии на турнире. Было неплохо. Хорошо играли Витинья, Пальинья. Но в нападении должны были играть другие люди — у нас есть хорошие нападающие, Жота должен был играть. Но тренер не может даже заменить Роналду», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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