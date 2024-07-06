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Мостовой: сборная Португалии не хотела рисковать, но теперь Роналду едет отдыхать домой

Мостовой: сборная Португалии не хотела рисковать, но теперь Роналду едет отдыхать домой
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение Португалии в серии пенальти в матче 1/4 финала Евро-2024 с Францией (0:0, 3:5 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

«Роналду едет отдыхать домой. После того, что мы увидели в матче Испания — Германия, любая игра будет блёклой, даже таких статусных соперников, как Франция и Португалия. Потому что в том матче было сумасшествие по игре, качеству, сценарию, моментам и всему остальному.

Я, кстати, опять угадал, ведь я говорил, что в матче Франция — Португалия будет ничья и команды дойдут до серии пенальти. У обеих сборных были прекрасные моменты, но было видно, что команды не хотели рисковать. А что касается серии пенальти, то все французы очень здорово пробили. Теперь нас ждёт полуфинал Испания — Франция. Просто обалдеть! Все мои фавориты идут дальше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Матч состоится 9 июля.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

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