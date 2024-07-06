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Агент Барбоза подвёл итоги чемпионата Европы для сборной Португалии

Агент Барбоза подвёл итоги чемпионата Европы для сборной Португалии
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Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал поражение сборной Португалии в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Франции (0:0, 5:3 пен.).

«Конечно, четвертьфинал — не то, чего все ждали от сборной Португалии. По составу это одна из самых сильных команд. У нас есть хорошие, талантливые игроки. Но, как видим, сборная слишком зависима от одного футболиста — Роналду. И это вина главного тренера: он видит, что Криштиану не приносит пользы, но ничего с этим не делает», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Матч состоится 9 июля.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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